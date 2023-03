Dura respuesta de Molinuevo a las críticas de Jaldo a la herencia que recibió de Sánchez

“Lo dicho por el candidato a gobernador oficialista (Osvaldo Jaldo), acerca del funcionamiento de nuestra municipalidad , no son más que politiquerías que no lograrán confundir a los tucumanos que merecemos una provincia con más oportunidades, menos inseguridad, más educación, deporte y cultura, menos clientelismo y gasto público”. Es la respuesta que vertió el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, a las críticas que formuló el titular de la Legislatura contra la herencia que habría recibido el jefe comunal del diputado nacional y postulante a la gobernación por Juntos por el Cambio (JxC), Roberto Sánchez. Jaldo dijo que Molinuevo a raíz de ese legado en la municipalidad “no puede pagar los sueldos ni prestar los servicios ni hacer obras sin la ayuda de la provincia”. En un parte de prensa titulado “La casa está en orden”, (parafraseando al fallecido ex presidente radical Raúl Alfonsín), el intendente de “La Perla del Sur” aseguró que Concepción “es una ciudad pujante que creció exponencialmente desde octubre de 2015 (cuando asumió Sánchez)”.