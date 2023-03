Javier Pucharras: "¿Alguien sabe cuánto nos costó a los taficeños la remodelación del Mercado Municipal?"

"Una situación extraordinaria le tocó a mi administración, cuando se instaló durante mi gestión el mega barrio Lomas de Tafi, con 5000 casas, más otros barrios como Policial 4, Ampliación UTA y barrio Judicial. En total 5800 casas, lo que posibilitó la llegada de aproximadamente 23.000 personas, lo que generó la explotación demográfica más grande del país en un municipio. Esta fue una situación extraordinaria que me hubiera habilitado a exigir el ingreso de 500 empleados más y crear 20 secretarías más para atender a estos nuevos barrios. Pero no, eficientizamos los recursos. Resolví, atendimos y le prestamos servicios con la misma cantidad de secretarias y la misma cantidad de personal. Esto habla de la sana administración que, no sólo nos posibilitó pavimentar 100 cuadras y llevar distintas mejoras por administración con recursos propios, también nos dio la posibilidad de crear la Policía Urbana, modelo en el país, con una inversión millonaria, con recursos de nuestro municipio", indicó.