Lollapalooza 2023: mucho más que música

Twenty One Pilots

La banda de Ohio, Estados Unidos, Twenty One Pilots, sorprendió a todos los asistentes durante su recital del sábado. El dúo integrado por Tyler Joseph y Josh Dun se había sumado a último momento por la baja de Blink-182. "No teníamos que estar acá por eso nos sentimos honrados de poder tocar hoy y esperamos que este show sea todo lo que esperaban", dijo Tyler en prolijo español, antes de sorprender con una versión de "All the small things", el hit de Blink-182 –que no cantó pero dejó corear al público que vibró emocionado al ritmo de la canción. Otro de los momentos destacados de la banda fue cuando realizaron un “enganchado” de dos clásicos: "Muchachos", el himno de la Selección en el Mundial de Qatar y el tango "Mi Buenos Aires querido". Realmente esos momentos y la puntualidad de lo que sucedía en cada escenario y espacio, conformaron una experiencia única.