Una familia sufrió un violento asalto en Yerba Buena

En ese momento el grupo de delincuentes se había dividido, dos estaban en el living desconectando los televisores y los restantes estaban en el dormitorio del matrimonio con las víctimas. “Uno de ellos me gritaba y me pedía más cosas, yo de buena manera intentaba decirles que ya no tenía nada, el otro si me tranquilizaba”, relató durante la entrevista.