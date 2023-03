Ensaladas espaciales

Uno de las cosas que causa curiosidad es la alimentación. Cuando el hombre salió por primera vez al espacio se decía que se alimentaban con pastillas. En ese momento no se sabía cómo funcionaba el metabolismo y la digestión, en condiciones de baja gravedad. Tampoco se sabía cómo podían reaccionar sicológicamente. Los vuelos eran cortos. Actualmente se conoce más y también se sabe que no es fácil tragar en el espacio. Aunque tienen un programa de entrenamiento físico, pierden masa muscular. Una alimentación balanceada no es lo mismo en la Tierra que en el espacio. También hay que tener en cuenta cómo afectan sicológicamente estos cambios, la presentación y sabor de la comida.