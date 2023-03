Cartas de lectores: accidentes en la ruta 9

“Los habitantes no entienden por qué se producen accidentes en la ruta 9” (LA GACETA, 24/02). A los habitantes hay que explicarles las causas o motivos de los accidentes que se producen en las rutas, en este caso la ruta nacional 9, concesionada dentro de los corredores viales (Ocovi) que debe controlarlas, según reglamentos, seguimiento y ejecución de contratos -decreto 87 y decreto ley 505/58 de controles, construcción, reparación, conservación, ampliación, remodelación y mantenimiento-. A mi criterio se debe tomar como dato los censos poblacionales nacionales y censo de origen y destino de los distintos vehículos para establecer, en este caso Tapia, acceso Raco – Ticucho – Choromoro - Los Nogales - Villa Mariano Moreno. Debe recordarse que la autopista El Cadillal - San Miguel de Tucumán se inauguró en el año 1986 con datos del censo del año 1980. Antes de la construcción de la autopista la demora para regresar a San Miguel de Tucumán, después de un día de calor, con Cadillal repleto, era de aproximadamente tres horas (fuente: LA GACETA de esa época). Debe recordarse que el diseño del trazado desde el límite norte Trancas (La Candelaria) está desactualizado con detalles técnicos, velocidad directriz 80 km/h, cruce de ríos en puentes ubicados en forma perpendicular sin modificarlo y sin contemplar las distintas velocidades, sin tener en cuenta la rugosidad, modificar curvas horizontales y verticales, para mejorar la visibilidad, sin contemplar los censos actualizados con un incremento del 40%, mínimo. Los nuevos countries sin accesos reglamentados, etc.; demarcaciones de zonas con peligro de aquaplanning, falta de visibilidad, etc. etc. Más vale salvar una vida que el costo del peaje.