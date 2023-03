Canelada exigió que el Gobierno "deje de dar vueltas con la Ley de Titularización" aprobada en 2019

"La situación del sistema educativo es muy grave. Además de lo que venimos denunciando del estado de las escuelas que tienen techos, paredes y pisos rotos, que no tienen ventiladores, que no tienen agua, hay otra cuestión compleja y que tiene años de arrastre, la precarización de los docentes. En Tucumán existe un estatuto docente, una normativa que ha creado organismos que son los que deben garantizar que regularmente los docentes vayan titularizando. Eso por decisión del ministro y del gobernador, no funciona. Entonces se requieren leyes especiales que cada determinada cantidad de tiempo, o cuando el ministro está en campaña, logramos que sean sancionadas", expresó Canelada a modo de introducción antes de explicar los proyecto.