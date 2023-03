Ataques en el norte de Brasil: señalan a una facción criminal

Desde la madrugada del martes, se han reportado tiroteos e incendios contra vehículos, comercios, bancos y sedes de organismos públicos en más de una veintena de localidades de Rio Grande do Norte. El número de los ataques ha ido disminuyendo desde entonces, pero la gobernadora de Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, reconoció que aún no se ha vuelto a la normalidad.