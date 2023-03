Sueño cumplido: la cancha propia de handball

A partir de los seis años todos tienen su espacio y no hay límites de edad para aprender en CPAC. Cada vez son más los chicos que desean apostar por algo diferente y adentrarse en el mundo del handball. “Me gustó mucho la amistad entre los chicos y cómo me recibieron. Antes hacía hockey y lo cambié por este deporte que tiene mucha pasión”, explicó Sofía Cáceres, de 17 años. “Fui varias veces con el seleccionado de handball y mi sueño es que podamos entrenar aquí. Que tengamos la cancha, me llena de felicidad. Hicimos de todo para lograr esto”, añadió Matías Amado, de 16 años.