La cotización del dólar: el “blue” se mantuvo en una jornada de incertidumbre

El Central cerró su participación en el mercado con ventas por U$S 145 millones, frente a una escasa oferta de divisas. Según fuentes del mercado los pagos de importación de energía y otras importaciones, justificaron las ventas de la máxima autoridad monetaria que acumula en marzo ventas por U$S 549,5 millones y en el año llegan a U$S 1.635 millones.