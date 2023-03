El editorial de Van Mameren: "Quedan 60 días para que la batalla se juegue"

"No hubo acuerdo entre Germán Alfaro y Roberto Sánchez, el acuerdo fue obligado. Es que es difícil llegar a un acuerdo entre dos personas que no se hablan. La necesidad de acuerdo se nacionalizó, empezaron a preocuparse desde la nación porque el papelón iba a ser muy grande si no había acuerdo. Tucumán es un distrito que les preocupa a los porteños y llegar separados era una derrota segura antes de comenzar. Entonces se pusieron manos a la obra Macri, Rodríguez Larreta, Lousteau y Morales. Y en los últimos tramos lograron el acuerdo", resumió el periodista Federico van Mameren al inicio de su editorial.