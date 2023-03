Deschamps vs la Scaloneta: les dijo irrespetuosos

A pesar del resultado, Deschamps dijo estar orgulloso. “Aunque sepa lo que hemos perdido, así son las cosas. Hay que aceptarlo. He vuelto a ver esa final varias veces. El escenario, la carga emocional, el contexto in situ con la ausencia de jugadores muy importantes... Pero, me gustó la imagen del equipo francés”, analizó.