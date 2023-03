Una condición más neutral asoma tras el fenómeno “Niña”

“Luego de tres años de sequía en gran parte del país, los suelos están totalmente secos, no hay reservas, no hay napa, no hay absolutamente nada, y dependemos pura y exclusivamente de la lluvia. Después de tres años estaríamos saliendo de la ‘Niña’ y pasando a una condición más neutral, que tampoco nos garantiza una situación ideal, pero por lo menos saldríamos de ese fenómeno tan grave”, dijo el meteorólogo Leo de Benedictis en la ExpoAgro, que se desarrolló hasta ayer en el Predio ferial y autódromo de San Nicolás.