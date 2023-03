"Sos tan ignorante": Estefi Berardi criticó a Yanina Latorre por no ser "sorora" y esta respondió con dureza

La fuerte respuesta de Yanina Latorre

Yanina respondió contundente al ver la forma en la que su compañera la tildó de poco sorora: "VERGÜENZA AJENA… Cuenta 'versiones', habla de algo que no sabe. La operan. ¿Cómo puede una mujer tratar a otra de maltratar niños sin pruebas? Y sos tan ignorante que no entendiste lo que dije de la mama de Nacho y Camila. Seguí participando", además adjuntó el video en el que Berardi insinuó que Tini no querría tener contacto con los hijos de Rodrigo y que había cosas que no contaba porque "dejarían muy mal" a la cantante.