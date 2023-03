Por la muerte de Débora Pérez Volpin, Casación confirmó la condena al endoscopista

"Este paso en la causa no es definitivo dado que aún falta que la Corte Suprema tome intervención ya qué hay muchas contradicciones planteadas por la defensa que aún no han sido tratadas como por ejemplo el hecho de que la lesión que se adjudica es imposible que sea producida por un endoscopio, tal como lo afirman los especialistas en la materia en sus declaraciones y que no han sido tenidas en cuenta lo que constituye un claro caso de arbitrariedad", replicó el abogado Vadim Mischanchuk, quien representa al Sanatorio de la Trinidad donde tuvo lugar el estudio en el que falleció la periodista.