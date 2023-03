Cartas de lectores: La guerra en ucrania

El Sr. Carlos Duguech, en su columna “Guerra Rusia contra Ucrania: ¡Por fin, China!” (06/03), hace gala de una nueva oportunidad para atacar a Occidente, donde vive y goza de sus libertades. Ahora alaba la actitud de China por su propuesta de mediación en la guerra iniciada por Rusia, su eterno aliado. Es como proponer a CFK como mediadora para cerrar la grieta entre gobierno y oposición. Nadie se hizo eco en el mundo, salvo los rusos y aliados, de tal propuesta, que no es más que una especulación que no merece la menor confianza. Viniendo de uno de los países más mentirosos y ocultadores de la historia del mundo, no se considera confiable ni esperanzadora, como espera el mundo pacífico. El ocultamiento del inicio de la pandemia, como el más reciente hecho artero y falso, hasta su inevitable difusión mundial, es difícil de olvidar. El autor del artículo de LA GACETA no es más creíble que la vacía y tramposa propuesta de China.