La "Tora" reveló un polémico detalle sobre el ingreso de su mamá en Gran Hermano y podrían demandarla

“Yo elegí esto, ella es cero cámara. Ella no eligió entrar a la casa, fue como media obligada. Yo no elijo convivir con ella, o sea, yo elegí entrar a Gran Hermano y firmé un contrato para convivir con 20 personas desconocidas. No tenía ganas de exponer a mi mamá. A ella le agarró un ataque de pánico antes de entrar”, disparó. Y reconoció que la producción del programa se equivocó en convocar a su madre para entrar a Gran Hermano, ya que la relación que mantienen no es la mejor.