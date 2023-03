¿Puede sufrir Tucumán terremotos como los registrados en Turquía y en Siria?

Mucho antes de que suceda un sismo hay que haber establecido (y comunicado con eficiencia) un plan de prevención sísmica; ubicar y señalizar zonas seguras o libres de riesgo; designar responsables para cortar los servicios (luz, agua, etc.); disponer de luces de emergencia, linternas y radios, y señalizar y mantener libres de obstáculos las vías de escape, entre otras acciones. Y durante un sismo se recomienda mantener la calma y actuar de acuerdo con lo establecido en el plan de emergencia; no permanecer en lugares donde la caída de objetos pueda provocar accidentes; no usar ascensores y evitar aglomeraciones, además de ser solidarios con los semejantes frente a la emergencia.