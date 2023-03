Copa Argentina: River hizo valer su jerarquía

La fiesta fue toda “millonaria” en Santiago del Estero. Los hinchas colmaron el estadio “Único Madre de Ciudades” y los futbolistas retribuyeron con una goleada. En el debut en la Copa Argentina 2023, el equipo de Martín Demichelis derrotó por 3 a 0 a Racing de Córdoba, por los 32avos de final del certamen más federal que tiene el fútbol nacional.

El colombiano Miguel Borja, Lucas Beltrán y Leandro González Pirez convirtieron para que el conjunto de Núñez arranque con todo en el torneo que ya lo conquistó en 2016, 2017 y 2019.

Demichelis empezó con la rotación debido a la suma de partidos, pero los ocho cambios que realizó no fueron un impedimento para que River le haga sentir el rigor de la jerarquía a su adversario.

En el primer tiempo, la “banda” arrancó con todo y tuvo varias veces contra las cuerdas a los cordobeses. Sin embargo, el gol tardó en llegar y fue ahí donde el equipo de Núñez volvió a mostrar algunos desacoples defensivos, que casi le permiten a la “academia” abrir el marcador cuando Ezequiel Centurión se lució al taparle un mano a mano a Franco Coronel. Cuando parecía que se iban a ir al descanso con el marcador en blanco, Elías Gómez desbordó por izquierda y tiró un preciso centro para que Borja muestra su capacidad goleadora y ponga el cotejo 1-0.

Con la tranquilidad de estar arriba en el marcador, River salió más relajado en el complemento y no tardó en llegar el segundo festejo. Luego de una gran jugada de Ignacio Fernández, Beltrán definió muy bien ante la salida del arquero Leonardo Rodríguez. González Pirez, de cabeza, fue el encargado de sellar el triunfo para que el “millo” gane 3 a 0, como lo hizo en los debuts de las tres veces que levantó la Copa Argentina.

“Los partidos de Copa Argentina siempre se hacen difícil. Los rivales se juegan la vida en estos partidos. Nosotros manejamos la pelota y pudimos ganar bien”, contó “Nacho” Fernández. “Jugamos bien. Creamos muchas situaciones, mientras que ellos solamente nos crearon una jugada de gol, que Ezequiel (Centurión) resolvió muy bien”, agregó el capitán, que junto a González Pirez y Esequiel Barco fueron los únicos tres que repitió el DT con respecto al equipo que el sábado venció 2 a 0 al “granate”. “Contra Lanús no me fui contento por mi rendimiento, aunque si por el triunfo, porque nos sirvió para agarrar confianza. Siempre fui autocrítico y lo voy a seguir siendo. Me gusta exigirme y analizo cosas que quiero mejorar. Lo importante es que cuando no juguemos bien, ganemos como paso contra Lanús”, agregó el “10”.

River jugó el mejor partido de la era Demichelis, arrancó con todo en la Copa Argentina y continúa siendo infalible en el estadio “Madre de Ciudades”, donde ganó los seis encuentros que disputó. “Sabemos que hay que mejorar. Lo importante es que estamos creciendo”, dijo “Nacho”.

Por lo demostrado en Santiago, el “millo” va por el buen camino y ahora espera por el ganador de la serie Chacarita-Talleres.