Cartas de lectores: escuela José Mármol

El ciclo lectivo 2023 comenzó, a pesar de los problemas con el paro docente. No solo este último es el único problema que tiene la educación en la escuela José Mármol, una institución educativa que tiene años de trayectoria, que forma parte de la historia de la provincia, y ni aun así, es la escuela, con un atraso enorme en construcciones escolares, ¿como es posible que actualmente haya grados que están siendo usados como aulas para dar clases, cuando no tiene las medidas aptas para tantos niños, que no fueron construidas con ese fin? Aulas que, con las temperaturas que se viven en Tucumán, en verano tienen un ventilador que apenas funciona, y de tamaño pequeño, en una esquina de la pared. Los chicos no pueden estar estudiando bajo estas condiciones. ¿Qué es lo que falta en la escuela José Mármol, que no avanza? ¿Cómo es que es la escuela con menos recursos para los alumnos, siendo que se cobra ayuda escolar anual? ¡Pedimos a las autoridades que por favor nos den una solución! No es justo para los niños de turno tarde pasar por baños en mal estado, falta de agua, aulas no aptas.