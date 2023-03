El conflicto en las escuelas de los valles

La protesta de los padres autoconvocados de alumnos en los Valles Calchaquíes generó molestias por las largas colas de vehículos sobre la ruta 307 y sumó un nuevo conflicto al problema planteado por la falta de conserjes y de personal auxiliar de cocina en más de 10 escuelas entre Amaicha y Colalao del Valle.

El reclamo comenzó esta semana, por el inicio de las clases. Los padres advirtieron en las escuelas de Amaicha y Los Zazos que no se había designado el personal necesario para las tareas de cocina y para que limpie los edificios. “Los comedores escolares no pueden funcionar porque no hay nadie que cocine y tampoco responsables de la limpieza de los edificios. Es un drama que viene desde hace tiempo y que los padres veníamos afrontando turnándonos para ir a hacer ese trabajo. Pero esta situación no puede seguir así”, dijo una de las manifestantes. Se trata de un problema añejo, que ha tenido momentos críticos en otros momentos. A medida que se fueron jubilando los conserjes, no se los reemplazó y se dio lugar, en cambio, a la tarea del personal de las cooperativas de trabajo, solución provisoria que, según parece, se intenta aplicar en esta oportunidad.

Pero los padres no están de acuerdo. “No queremos soluciones precarias a un problema que se viene padeciendo desde hace años y que es la falta de designación de auxiliares de limpieza y cocineros en más de 10 escuelas. Funcionarios del Ministerio de Educación insisten con destinar personal de cooperativas. Esa salida ya la experimentamos y no dio resultados”, dijo una madre. Otra dijo que no aceptan la salida de las cooperativas “porque estas comienzan a trabajar pero al poco tiempo dejan de hacerlo debido a que no les pagan. Además la gente se desempeña sin seguros. Lo correcto es que se cubran las vacantes que dejaron los conserjes que se jubilaron y que son más de 80”.

Ya estallado el conflicto –la Policía impidió el martes que los padres tomaran las escuelas- un funcionario dijo a LA GACETA que su dependencia trabaja con los comisionados comunales de Amaicha y Colalao y en coordinación con el Ministerio del Interior “con el fin de poder dar respuesta a las necesidades de personal auxiliar planteadas por la comunidad educativa de la zona”. “Estamos atentos a las escuelas de Amaicha, Ampimpa, El Bañado, Quilmes, Los Zazos y El Pichao, entre otras. Por eso hemos invertido más de un millón de pesos en aprestamientos para el inicio de clases. Otros $22,7 millones los destinamos a reparaciones, refacciones, la construcción de patios cubiertos y equipamientos”, aseguró.

Pero hasta ayer no se habían logrado acuerdos con respecto a los planteos. Y el conflicto se desmadró con el corte de ruta que atrapó a quienes se trasladaban en vehículos, con lo que se generaron muchos conflictos más allá del reclamo de los padres autoconvocados. Estos reclaman que no se puede aceptar que no esté asegurado el alimento para los alumnos que van a esas escuelas de jornada completa y que acuden desde lugares distantes. Tampoco cabe aceptar que se paralice el valle por un problema que el estado debe tener resuelto. Se trata de obligaciones de las autoridades que deben ser respondidas con celeridad y de modo amplio, para que el problema no vuelva a estallar en el futuro.