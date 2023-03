Dimes y diretes: Los afiches "ahora Kirchner presidente" en las calles de Tucumán

Y remarcó que "Juntos por el Cambio ha hecho un papelón". "Más allá de no ponerse de acuerdo desde hace un año y medio, el gobierno ha tenido la capacidad de encontrar en los dos espacios políticos, tanto del alfarismo como del radicalismo, la posibilidad que con la 'billetera mata galán' se lleve a sus arcas centenares de dirigentes e incluso parlamentarios. Queda claro que su espacio no tiene un proyecto político firme y no hay convicciones", remarcó.