Robaron las ruedas de cuatro autos en una cuadra

Además, dijeron que la zona es muy insegura y que no es la primera vez que atacan los autos estacionados. “Llegué hace nueve meses a esta cuadra y ya es la segunda vez que me roban; en octubre del año pasado me rompieron el vidrio del auto y me sacaron el taxímetro” dijo Antonio Fosares, un taxista a quien ayer a la madrugada le robaron dos ruedas de su auto. “Yo ahora voy a perder casi todo un día de trabajo porque tengo que esperar a que me traigan los repuestos”. Él había salido a las 2 de la mañana ver el auto porque había empezado a llover y “estaba normal. Después me enteré a las 10 que me habían sacado las ruedas”.