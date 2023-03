El agro quiere plan, no subsidios

En medio de reclamos del campo por soluciones frente a la acumulación de problemas a una de las actividades que mayor divisas genera al país, arrancó Expoagro. “La exposición es la vidriera al mundo, por eso necesitamos herramientas adecuadas al momento. A mi entender no pretendemos subsidios si no medidas”, manifestó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes. Los productores están preocupados por los efectos de la sequía que podrían implicar una pérdida de ingresos para la Argentina de hasta unos U$S 20.000 millones.

En medio de estos reclamos en la feria de San Nicolás, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José De Mendiguren, afirnó que hay a disposición una partida de $ 28.000 millones para incentivar la producción agroindustrial y acompañar al sector a atravesar la difícil situación actual.

Créditos a tasa subsidiada, impulso a proveedores del sector, apoyo a productores de bienes de capital y fomento de emprendedores, entre otras cuestiones. Adicionalmente, la titular del Banco Nación Silvina Batakis, anunció que el BNA duplica la línea de créditos para la compra de maquinaria agrícola a $5.000 millones, dado que el cupo inicial se agotó en la primera hora de haber sido anunciada durante la exposición agroindustrial. “Yo también soy productor agropecuario y lo primero que veo es la preocupación y la ocupación por el tema”, indicó el secretario mostrando preocupación personal. Según indicaron fuentes de Industria, los $ 28.000 millones se distribuirán entre el Programa Crear (Crédito Argentino) con $15.000 millones de pesos que tendrán tasas con subsidio de hasta 30 puntos en la tasa, $10.000 millones para bonos de capital, $ 2.200 millones para emprendedores agroindustriales y $ 600 millones para desarrollo de proveedores.