Copa Argentina: River espera vivir una gran fiesta

Está todo listo para el debut del “millonario” en la Copa Argentina 2023. Martín Demichelis cambiará casi todo el equipo para enfrentar a Racing de Córdoba hoy por los 32avos de final del torneo más federal que tiene el fútbol nacional. El partido, que será televisado por TyC Sports, se disputará a las 21.10 en el estadio “Único Madre de Ciudades” de Santiago del Estero, que volverá a lucir repleto ya que el domingo se agotaron todas las entradas que quedaban disponibles.

River será local en tierra santiagueña,. Sus hinchas ocuparán al menos el 75% del estadio, debido a que tendrán las plateas este y oeste, sumado a la popular norte. Mientras que para los fanáticos del equipo de Nueva Italia sólo se habilitará la popular sur.

Los de Núñez llegan motivados al encuentro de esta noche luego de la gran victoria sobre Lanús por la Liga Profesional. Aunque no lo confirmó, para hoy Demichelis tiene pensado cambiar más de la mitad del equipo, comenzando con la rotación por acumulación de competencia. Eso no incluye ni a Matías Suárez ni a Emanuel Mammana, quienes en un principio iban a viajar a Santiago para integrar el banco de suplentes. Ayer por la tarde el club anunció que no formarían parte de la delegación.

Racing, por su parte, marcha octavo en la Zona B de la Primera Nacional. Viene de vencer por 3-1 a Deportivo Madryn.

El ganador de esta llave se cruzará con el vencedor del choque Chacarita-Talleres. River intentará avanzar en el torneo que ya conquistó en tres oportunidades (2016, 2017 y 2019).