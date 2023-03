Rosario: “Basta de matar a nuestros alumnos”, el lema de los docentes

La Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe), uno de los gremios de docentes más fuerte de esa provincia, emitió un comunicado para referirse a la situación que están viviendo. “Cada día son más los pibes y pibas asesinados. Hoy, en una escuela de la zona norte de Rosario tenemos otro banco vacío. No es que se mudó. No dejó la escuela. ‘Maxi’, un chico de apenas 11 años fue asesinado. No podemos permitir que esto siga así. No podemos aceptarlo con resignación. Dónde quedaron los derechos de las infancias cuando no se respeta ni el derecho a la vida”, se puede leer en el escrito publicado por el diario “La Capital”.