Qué dijo Alfa de Gran Hermano sobre los rumores de noviazgo con una panelista de 19 años

Asimismo, él reveló que dentro del confesionario le plantearon lo siguiente: “Me dicen: ¿pero vos no ves que es chica?”. Su respuesta fue la siguiente: “Pero no importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años”. Esto provocó que Camila lo volviera a abrazar. Pero fiel a su estilo, Alfa remató la tierna escena con un chiste al límite del buen gusto. “Menos mal que no tenés cincuenta, porque sino perdías”, le dijo, mientras ella le reprobó la humorada con un sonoro “Ay, Alfaaaa”.