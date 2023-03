Alguien puede espiar tu celular y eso se llama acoso

A pesar de que Argentina muestra un bajo valor sobre este tipo de acoso, el datos que sobresale según los especialistas de Kaspersky es que más del 50% de los argentinos no sabe qué es el “stalkerware” y además no podrían reconocer si son o si fueron acosados digitalmente. Por lo tanto, ignoran por completo cómo protegerse. El programa digital en realidad es la herramienta de la práctica del acoso y la instalación del mismo tiene que ser ejecutada por una persona en particular, ya sea un familiar, cónyuge o pareja de la víctima. Es decir, no existen actos involuntarios o accidentales en esta práctica, como podría ocurrir en otro tipo de delitos digitales más frecuentes.