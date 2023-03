El Ministro Fiscal avaló la condena contra el empresario Otto Barenbreuker

“El fiduciario conocía el perjuicio que causó a los fiduciantes al no entregar las unidades que las víctimas esperaban recibir luego de haber transmitido su patrimonio. No tengo dudas que se aprovechó de la confianza depositada en él y no protegió el patrimonio recibido. Dispuso de ese dinero en su beneficio para seguir formando fideicomisos que no entregaba, cobrando honorarios por el rol de fiduciario que no cumplía y beneficio a terceros”. El párrafo forma parte de la postura del ministro público fiscal Edmundo Jiménez, quien opinó acerca del pedido de casación interpuesto por los defensores del empresario Otto Barenbreuker, condenado a seis años de prisión, y sostuvo que el planteo debe ser rechazado por la Corte Suprema de Justicia.