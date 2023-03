Bukele manda a destruir tumbas de pandilleros

Luego de esa introducción, que dio en un discurso que reprodujeron medios locales, se refirió a la Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial, tras la caída del régimen nazi: “Cuando los aliados le ganaron al nazismo en Alemania, una gran cantidad de alemanes eran nazis. Entonces, para desnazificar Alemania, se implementaron varias estrategias fuertes. Todavía están vigentes esas leyes en Alemania y una de ellas, por ejemplo, es que no se puede tener una esvástica. La simbología nazi, no solo la esvástica; pero todas, principalmente esa, la más conocida, son prohibidas en Alemania. No son prohibidas en Estados Unidos, no son prohibidas en El Salvador, no son prohibidas en Guatemala porque nosotros nunca tuvimos el problema del nazismo”.