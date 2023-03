Zona núcleo: la amplitud térmica se sumó a la sequía

Cuantificar el impacto de las bajas térmicas sobre los cultivos es apresurado. Se requieren al menos 10 días para evaluar la evolución de los cuadros. “Es posible que haya daño subclínico que no estamos viendo”, dicen en Pergamino. “El efecto varía de lote a lote: influyen las fechas de siembra, el estado de desarrollo del cultivo, la altitud del lote. Aunque creemos que no tendrán un gran impacto, claramente va a afectar el rendimiento. Gratis no nos va a salir”, comentan en Marcos Juárez. En Arroyo Dulce no desestiman el impacto de estas temperaturas, pero hacen hincapié en que el problema de base sigue siendo la sequía: “en un año normal, estas bajas térmicas que tuvimos no serían problema, o representarían una mínima pérdida de hojas superiores y algún nudo. Pero con la seca brutal que están sufriendo los cultivos, en particular la soja, no había margen para otra agresión del clima. Si no llueve en los próximos 10 días podríamos perder todos los lotes de soja”. En la región coinciden en que el mayor golpe se lo llevó la soja de segunda y los cultivos sembrados en ambientes limitantes: “a causa del severo estrés hídrico de estos cuadros no hubo regulación térmica”.