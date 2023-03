¿Por qué los candidatos no hablan de cultura?

“El desarrollo no es sostenible si no contempla e incorpora adecuadamente la dimensión cultural. La sostenibilidad está basada en tres ámbitos prioritarios: el social, el medioambiental y el económico, pero este modelo se encuentra incompleto si no se considera a la cultura como el cuarto pilar del desarrollo”, apuntan los ODS. En este sentido la cultura funciona como un puente que enlaza los ecosistemas humanos y naturales. Determina, en esencia, cómo nos relacionamos entre nosotros y con el mundo que nos rodea. ¿Cómo no hacer eje en su importancia al momento de articular una propuesta -ya no digamos una plataforma- política? En síntesis; habitamos una cultura pero no nos ocupamos de ella.