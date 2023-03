10 años de canciones que pueden transformarnos

“Despertando”, “Melodía sin final” y “Bajo el mismo sol” son los tres discos que Pato Molina (foto) editó en su carrera solista. Con motivo de cumplir 10 años en la porfía del artista independiente, llega hoy a las 21.30 a Citá (La Madrid 1457) a mostrar “El mensaje en la canción”. Lo hará desde el rol del cantautor, y también del intérprete, porque en los últimos años se reencontró con la dimensión de autores tales como Ramón Ayala, Teresa Parodi y los Hermanos Núñez. “Son la referencia directa a la idea del mensaje en la canción. Cada canción elegida guarda una conexión con respecto a lo que uno es, lo que uno representa o entiende como canción popular. Me planto desde ese lugar para ser bien claro en lo que ha representado mi camino durante 10 años, que no fue fácil. Es cuestión de seguir apostando día a día a esto, que uno está tan convencido de hacer, que es la música popular, las canciones que nos transformen y nos lleven a espacios de transformación conjuntos. Vivimos en momentos en que es necesario que las canciones dejen algo en la gente, que no se trate sólo de reunirnos sino que haya una visión de lo que está sucediendo, de lo que nos interpela, y de lo que nos pasó en la historia de este país”, propone.

Molina está estudiando, con admiración, los referentes: “encuentro una conexión con respecto a lo que toma Ayala como referencia, los trabajadores del litoral, y de Misiones. Soy tucumano, y veo reflejados en sus textos los pesares en la zafra asucarera”, señala.

El artista, que partió hace mucho a estudiar a La Plata marca su “raíz tucumana siempre ligada a Simoca a través de mi abuelo, Dardo Molina, vicegobernador de la Provincia desaparecido en 1976. Tengo ese vínculo, que me liga desde el arte y la música; muchas cosas que yo escribo tienen que ver con esa parte de nuestra historia como país y como provincia hacia lo que ha sucedido y sigue sucediendo en temas de derechos humanos siempre, porque hay que resistir desde ese lugar”.

Molina invita a compartir “un combo de canciones que me acompañan en los últimos tiempos, y canciones mías que representan mis 10 años ligado a la composición y a la flauta traversa”. Esta noche estarán él en voz, flauta y guitarra, acompañado por músicos invitados: Martín Jiménez, Eugenia Haro, Carlos García, Juan y Juanpi Castillo y Ana Zeitune.