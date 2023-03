Fernández criticó a los medios y a la Justicia, y dijo que la economía creció en 2022

En cuanto a la economía, el Presidente comentó: "Sé que somos más los que no queremos un país injusto. La economía volvió a crecer durante 2022. Creció un 5,4%, uno de los que más creció en los últimos años. En 2023 volveremos a crecer. Serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestro PBI, algo que no sucedía desde 2008. No hay solución a nada si la economía no crece. Si no crecemos, no hay nada para distribuir".