Arnedo: "Jaldo repartió $ 20.000 millones en fondos no reintegrables y ni las escuelas están en condiciones"

Por último, también apuntó contra Darío Monteros, intendente de la Banda del Río Salí: "a mí me gustaría saber en qué provincia vive Darío Monteros, quien está completamente desconectado de la realidad de los tucumanos. Subestima a la gente diciendo que Jaldo soluciona inmediatamente cada problema que aparece, cuando a lo largo de su gestión no dio respuesta a ninguna de las problemáticas que aquejan al pueblo. Le falta el respeto a cada tucumano que no tiene acceso a los servicios y derechos básicos a lo largo y ancho de la provincia. En vez de defender lo indefendible debería ocuparse de la Banda del Río Salí, que fue beneficiada con casi $ 4.000 millones de los que no dio explicación a dónde fueron destinados, y que claramente no se ven reflejados en la realidad. Dónde está ese dinero? ¿Dónde están los $ 20.000 millones de fondos no reintegrables entregados por el oficialismo?".