Tenis: Gabriel Markus es coach y papá a la vez

El ex tenista también comentó lo que sintió cuando nacieron ellas; se planteó inmediatamente si podrían compartir el amor por este deporte. El recuerdo le pintó una mueca de alegría. “Yo quería compartir algo con ellas los fines de semana. Nunca pensé que iban a ser competitivas en este deporte porque hacían otras actividades, pero lo eligieron y a mí me encanta”, celebró. “Creo que me cansé de brindar mi tiempo a otros. Muchas veces los jugadores no son agradecidos con el sacrificio que uno hace por ellos”, reveló Markus. “Hoy mi elección es estar con la familia, si algún día me vuelven a dar ganas de brindar mis conocimientos a otros, veremos”, explicó. (Producción periodística: Marina Sosa)