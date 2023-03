Marcha en protesta por el caso de Facundo Ferreira

“La noticia nos cayó muy mal; esto que hicieron no tiene nombre. Era un niño, 12 años tenía Facundo. Yo estoy enferma, ciega, me duele todo, no soporto la ausencia de mi hijo; pero vamos a seguir hasta las últimas consecuencias; sé que mi Dios me va a dar valor, estoy segura que voy a conseguir justicia para mi hijo”, le dijo a LA GACETA Mercedes del Valle Ferreira, la abuela de Facundo, el niño de 12 años asesinado el 8 de marzo de 2018.