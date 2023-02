La reacción de Darío Monteros tras la liberación de un acusado de vender droga en la Banda

El intendente bandeño sostuvo que no entiende la actitud de algunos jueces. “Si vamos a luchar contra el narcomenudeo debemos hacerlo todos. Decisiones como estas no sirven de nada, no ayudan. Le demuestran a la sociedad que ellos están cómodos en una oficina, desconociendo lo que ocurre en las calles. Así no ganaremos la batalla contra los que venden muerte”, añadió en una entrevista con LA GACETA.