Secciones
La Gaceta
EconomíaNoticias económicas

Mañana comienza el pago del 20% para los empleados estatales

El cronograma completo.

CAJERO AUTOMÁTICO / ARCHIVO LA GACETA CAJERO AUTOMÁTICO / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

La Tesorería General de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía, informa el cronograma de pagos de la parte proporcional del sueldo de febrero para empleados de la administración pública provincial. 

Martes 28       

SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)                  

SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia - Direc. Gral. de Institutos Penales)                        

ADMINISTRACIÓN CENTRAL                        

DEFENSORÍA DEL PUEBLO                        

TRIBUNAL DE CUENTAS                        

TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN                        

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                        

INSTITUTO PREVENCIÓN DE LUCHA CONTRA ALCOHOLISMO                        

MUNICIPIOS DEL INTERIOR

Miércoles 1                  

PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL                        

MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA                        

PODER LEGISLATIVO                        

DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS                        

ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO                        

INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)                        

SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)                        

ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC.PÚB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)                        

ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN                        

INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO                        

ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA                        

INST. PROMOCION DEL AZÚCAR Y ALCOHOL

ENTE AUTÁRQ.TEATRO MERDEDES SOSA                        

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

COMUNAS RURALES                        

Temas PúblicoMinisterio de Economía
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuándo comienza el pago del 20% del sueldo a los estatales

Cuándo comienza el pago del 20% del sueldo a los estatales

Lo más popular
Un militar retirado mató a un ladrón que quiso robarle la camioneta
1

Un militar retirado mató a un ladrón que quiso robarle la camioneta

Continúa la búsqueda de Ariel Loza, el tucumano perdido en los cerros entre El Siambón y Tafí del Valle
2

Continúa la búsqueda de Ariel Loza, el tucumano perdido en los cerros entre El Siambón y Tafí del Valle

Vamos a ir escuela por escuela para facilitar las fichas escolares, dijo Medina Ruiz
3

"Vamos a ir escuela por escuela para facilitar las fichas escolares", dijo Medina Ruiz

Barcelona: los insultos que sufrían las gemelas argentinas en el colegio
4

Barcelona: los insultos que sufrían las gemelas argentinas en el colegio

El giro de fondos no reintegrables creció exponencialmente en diciembre
5

El giro de fondos no reintegrables creció exponencialmente en diciembre

Caso Báez Sosa: qué decisión tomó la fiscalía sobre los tres rugbiers condenados a 15 años de prisión
6

Caso Báez Sosa: qué decisión tomó la fiscalía sobre los tres rugbiers condenados a 15 años de prisión

Más Noticias
Vamos a ir escuela por escuela para facilitar las fichas escolares, dijo Medina Ruiz

"Vamos a ir escuela por escuela para facilitar las fichas escolares", dijo Medina Ruiz

Vivo
EN VIVO The Best de la FIFA: seguí todas las novedades de la premiación

EN VIVO The Best de la FIFA: seguí todas las novedades de la premiación

Jaldo, sobre la interna en Juntos por el Cambio: “A falta de uno, tiene dos candidatos”

Jaldo, sobre la interna en Juntos por el Cambio: “A falta de uno, tiene dos candidatos”

Rodríguez Larreta apuntó contra el Gobierno por la economía: La situación es gravísima

Rodríguez Larreta apuntó contra el Gobierno por la economía: "La situación es gravísima"

Continúa la búsqueda de Ariel Loza, el tucumano perdido en los cerros entre El Siambón y Tafí del Valle

Continúa la búsqueda de Ariel Loza, el tucumano perdido en los cerros entre El Siambón y Tafí del Valle

Los referentes de la CGT de Tucumán organizan un acto en apoyo a la fórmula Jaldo-Manzur

Los referentes de la CGT de Tucumán organizan un acto en apoyo a la fórmula Jaldo-Manzur

El mensaje de Capitanich al Frente de Todos: Para ser presidente no hay que pedir permiso

El mensaje de Capitanich al Frente de Todos: "Para ser presidente no hay que pedir permiso"

Aumentos en marzo: cuánto subirán las prepagas, los alquileres y los colegios privados

Aumentos en marzo: cuánto subirán las prepagas, los alquileres y los colegios privados

Comentarios