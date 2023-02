Cartas de lectores: embriones congelados

Hace más de 20 años escribí en este medio una carta sobre los embriones congelados. No me referiré a tan hermosas palabras que escribí en ese momento que pueden leerlas. De lo que sí estoy segura es que los ideólogos de la cultura de la muerte van por más y cada vez nos llevan por delante en sus planes oscuros y ahora pretenden hacernos creer que los embriones no son seres humanos y así descartarlos por ley; pero sepan que la verdad es la verdad y no por el hecho de hacer una ley harán que una cosa sea lo que no es, porque un embrión es un ser humano tiene ya el color de nuestros ojos; todos fuimos embriones. Esta es mi voz por los embriones que quieren matar. Pido a todos que no dejemos que nos planten la cultura de la muerte.