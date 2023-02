Juntos por el Cambio: “Tito” Colombres Garmendia criticó a quienes dejan el sector para irse al oficialismo provincial

"La verdad que la partida de estas personas, más que una traición a nuestro espacio, significa una traición a los miles de tucumanos que los sentaron en una banca. Con estas acciones demuestran claramente lo que son y lo que representan: la prostitución de la política, saltimbanques que cambian sus valores por el mero interés personal. En JxC no queremos más a estos personajes, nuestro electorado no merece a quienes mercantilizan la confianza depositada en supuestos defensores de las instituciones, que no dudan un segundo en buscar cobijo con lo peor de la política tucumana", sostuvo el ex parlamentario macrista.