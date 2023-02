Atlético Tucumán tiene una parada difícil ante Defensa y Justicia

Que luego de cuatro fechas el equipo no pueda haber sumado de a tres empieza a ser una carga anímica difícil de manejar. Los resultados no llegan, los hinchas exigen y todo parece ser cuesta arriba. De todas maneras, Pusineri tiene en claro que todo está muy parejo y no es algo propio de su equipo. “Vamos a seguir sufriendo porque todo el fútbol argentino está en la misma. Para hablar un poquito de los demás sin entrar en detalles, Newell’s y Gimnasia quedaron afuera de la Copa Argentina con equipos de otras categorías y esa complejidad, en la paridad del fútbol, hace que hoy sea todo difícil. Vamos a seguir sufriendo, pero a futuro creo que tenemos las características necesarias para que el equipo funcione mejor”, destacó.