Temperley llegará bien entonado para medirse con San Martín

El “canario” pudo haber goleado a un “patrón” que salvó la ropa gracias a Damián Arce. Sobre el final, el ex San Martín marcó el 1 a 1 definitivo; algo que no le sirve demasiado a Patronato, que todavía no ganó en el torneo y sólo consiguió tres puntos de los 12 que disputó.