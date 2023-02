El mérito y las oportunidades

Es aplicable a los estudios. Un alumno pudo haber estudiado cuatro días antes del examen y otro desde cuatro meses antes. Lo que se califica es la expresión del conocimiento. El resto no interesa. Claro, a los efectos del resultado puntual de un examen, pero tal vez sí para acciones alternativas (como cursos especiales, nuevos métodos de evaluación o revisión del desempeño docente). Pero si alguien no sabe no se le puede dar un título que certifique que sí sabe, no importa la causa de la ignorancia. Bajarían los incentivos para estudiar y sería una estafa para la misma persona y sus compañeros, para la sociedad que no tendrá señales confiables de capacidades y para los contribuyentes que pagarán una formación de capital humano que no ocurre.