Aníbal, El Nietito y las rubias de New York

Los zarpados

A Santiago Cafiero, El Nietito, a Aníbal Fernández, El Perenne Vertical, y las “rubias de New York” de Gardel les asiste relativa razón cuando sostienen que Alberto Fernández, El Poeta Impopular, tiene el “derecho político y constitucional de ser reelecto”. Inapelable.

Pero El Nietito se zarpa cuando confirma que Alberto “es el mejor candidato que puede ofrecer el peronismo”.

Se zarpa también Aníbal cuando manifiesta que “la gestión del presidente es extraordinaria”.

Para fortalecer la posición, el Premier Agustín Rossi, El Chivo sin Barba, confirma que “el gobierno no puede ser tan malo porque varios ministros quieren presentarse para presidentes”.

Por Eduardo de Pedro, El Wado, de Interior. O -aunque lo niegue- Sergio Massa, El Profesional, de Economía.

O por el Ex Premier, Juan Manzur, El Menemcito. O por el embajador Daniel Scioli, Líder de la Línea Aire y Sol (al que Alberto presenta atado a su estrategia).

El Chivo sin Barba legitima el silogismo. “Si los ministros quieren ser presidentes, es porque el gobierno es bueno”.

Inapelablemente falso. Los funcionarios con ambiciones parten de otra idea inconfesable:

“Si este (por Alberto), que no tiene nada, llegó a ser presidente, ¿por qué no yo?”.

Para serlo basta con el apoyo sustancialmente insuficiente de La Doctora.

Sustancial por lo que representa La Doctora en el peronismo de cochería, y entre las adyacencias que le cuelgan desde la izquierda.

Insuficiente por la reticencia que arrastra La Doctora en el resto amplio de la sociedad.

El “virus del piso alto y del techo bajo” (tratado en la entrega fundacional de la miniserie).