Atentado en Nueva York: Gritos en el juicio al terrorista

La familia del terrorista sotiene que Saipov fue captado por Estado Islámico para cometer el atentado. El padre y el tío obtuvieron una visa especial para poder asistir a declarar, documento que se le había negado cuando quisieron venir a ver al detenido. Todos volverán a Uzbekistán luego que declaren los dos testigos que faltan. “El causó una tragedia tremenda, causó la muerte de ocho personas y dejó muchas más heridas. Arruinó sus vidas”, arrancó el relato del padre de Seyfullo. “Soy musulmán, pero no hay nada en mi religión que pueda justificar esto. Mi alma quedó destruida, me siento muy mal y me gustaría pedir disculpas a todas las víctimas”, agregó. Afirmó que lo que sucedió el 31 de octubre tuvo un gran impacto en sus vidas: “Teníamos mucha vergüenza, bajamos la cabeza frente a nuestros amigos, frente a nuestros vecinos, frente a todos”. La última pregunta de la defensa fue “¿si lo condenan a cadena perpetua su vida seguirá teniendo sentido?”. A lo que respondió: “Sí, aunque no lo vuelva a ver, va a tener suficientemente tiempo para darse cuenta lo que hizo”. Y se quedó llorando, para retirarse abatido por la situación.