Crimen del arquitecto: “no planeamos esto”

Aunque el testigo Rodolfo Casen, quien acompañaba a Juárez al momento del ataque, asegura que, de acuerdo a lo que el alcanzó a ver, el disparo mortal habría partido desde los hombres que huían cargando una bicicleta, las pericias se orientarían a consolidar la hipótesis del Ministerio Público: el proyectil calibre 22 habría sido disparado por el menor que iba en la moto que conducía Villafañe. El perito Cristian Contreras precisó durante la audiencia que las pruebas de parafina practicadas a las vestimentas de los acusados solo arrojaron la presencia de una partícula residual de pólvora en una campera del menor L.I.S. El jefe de la división criminalística de la Regional Sur, Ramón Martínez, se refirió a los estudios de balística y otros practicados en el lugar del hecho y el cuerpo de la víctima. Confirmó que el proyectil que segó la firma del arquitecto era de un revólver calibre 22 que no fue encontrado durante las investigaciones. En la audiencia también testimoniaron Mónica Nieva, madre de Alexis, y su tío Jesús Nieva. Ambos enfatizaron que el joven es “un chico inteligente y sin maldades, pero víctima de amistades que lo perjudicaron” dijeron. La mujer denunció sufrir violencia por parte de su esposo y consideró que su hijo padece la impotencia de no poder hacer nada ante esos hechos. Eso lo habría llevado a alejarse de su hogar y apegarse al consumo de drogas. “Solo quiero que ayuden a mi hijo a salir de su adicción” imploró. El ministerio público exhortó a la mujer a formalizar ante tribunales la denuncia por violencia de género de la que es víctima. También testimoniaron María Hortencia Aguilar, madre de Guerrero. Defendió a éste asegurando que no tiene ningún tipo de adicción, no tener antecedentes delictivos y ser sostén de su casa. La próxima audiencia se reanudará el miércoles a las 9.