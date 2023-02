Tenis: Europa no está tan lejos

A medida que pasaron los años, Barraquero volvió a Tucumán y se concentró en su proyecto personal, su academia de tenis y comenzó a trabajar como entrenador, labor en la que ya lleva 17 años. La oportunidad de ser anfitrión no iba a faltar y el torneo tucumano era ideal. Roberto la invitó y así fue que Francesca llegó por primera vez al “Jardín de la República”. “Tucumán me gusta mucho, sólo que hace mucho calor y yo no estoy para nada acostumbrada a eso”, bromeó.