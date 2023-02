San Pedro recibirá a los mejores bikers

El certamen contará con 29 categorías, de las cuáles 10 serán exclusivas para damas. La jornada del domingo se iniciará a las 10 con la largada de los representantes de Cadetes, Menores, Infantiles B, Promocionales, Master C2, Master D1, Master D2, Damas Cadetes, Damas Menores y Damas Promocionales. A las 11.30 partirán los bikers de Master A, Master B1, Master B2, Master C1, Damas Master A, Damas Master B1, Damas Master B2 y Damas Master C. El plato fuerte llegará a las 13.30, cuando tengan acción los ciclistas de Pro, Elite, Sub 23, Juveniles, Damas Elite, Damas Sub 23 y Damas Juveniles.