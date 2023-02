Interna de JxC: Macri acompañó a Vidal en la inauguración de su búnker de campaña

La dirigente del PRO reconoció en varias oportunidades sus deseos de llegar al sillón de Rivadavia. “Me preguntan si me gustaría ser presidenta. Sí, me gustaría. Y Juntos por el Cambio tiene muy buenos dirigentes que pueden ser presidentes. No me asusta la competencia en la medida que sea sana", afirmó días atrás durante una entrevista con FM Milenium.